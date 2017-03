Zweiter Tourstopp des Thule FreerideTestival 2017 presented by BMW xDrive in Warth-Schröcken setzt neue Maßstäbe Bei traumhaftem Wetter fand am vergangenen Wochenende in Warth-Schröcken am Arlberg der zweite Tourstopp des Thule FreerideTestival 2017 presented by BMW xDrive statt. Starker Besucherandrang an beiden Veranstaltungstagen, hervorragende Stimmung unter Teilnehmern und Ausstellern sowie […]